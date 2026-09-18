O tempo de espera só aumentou a expectativa entre os fãs. Depois de ter o show inicialmente marcado para julho adiado, a cantora Luísa Sonza finalmente reencontra o público goiano neste sábado (19), na Arena Multiplace, com a Brutal Paraíso Tour. Nesse intervalo, a cantora seguiu levando aos palcos um espetáculo que traduz uma fase mais autoral e, ao mesmo tempo, mais livre de sua carreira. Além disso, ela chega à capital após receber uma nova indicação ao Grammy Latino — a quarta de sua trajetória. O repertório reúne músicas do álbum Brutal Paraíso, lançado após dois anos de processo criativo, como Telefone, Loira Gelada e Santa Maculada, além de sucessos de diferentes momentos da trajetória da artista nascida na pequena Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul. O show também ganha outra dimensão depois da experiência de Luísa com a bossa nova, ao lado de nomes como Roberto Menescal e Toquinho, projeto que ela define como parte da narrativa que desemboca no novo trabalho. Às vésperas de subir ao palco goiano, a cantora falou, em entrevista ao POPULAR, sobre amadurecimento, liberdade artística e as diferentes versões de si mesma. Confira: