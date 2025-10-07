Após uma temporada de sucesso em Palmas (TO), a cantora Nacha Moretto chega a Goiânia com o espetáculo Tributo a Mercedes Sosa, uma homenagem à inesquecível voz da música latino-americana. A apresentação única será nesta quarta-feira (8), às 19h30, no palco do Teatro Sesc Centro. No show, Nacha interpreta grandes clássicos do repertório de Mercedes Sosa, como, Solo le Pido a Dios, Como la Cigarra e Gracias a la Vida, canções que marcaram gerações e se tornaram símbolos de resistência, poesia e identidade cultural.Ex-integrante do grupo Raíces de América, Nacha carrega em sua voz e presença de palco a responsabilidade de honrar o legado de La Negra. Nascida em 9 de julho de 1935, Mercedes Sosa completaria 90 anos em 2025, e seu nome permanece como um dos maiores símbolos da música e da resistência latino-americana. Desde sua morte, em 2009, seu repertório e sua história seguem inspirando artistas de diferentes gerações e estilos. Ao longo da carreira, a argentina levou a força de sua voz a mais de 50 países.“A energia que recebemos em Palmas foi inesquecível e nos deu a certeza de que a música de Mercedes Sosa continua mais viva do que nunca. É uma honra imensa poder levar essa mesma emoção para o público de Goiânia, uma cidade com uma cena cultural tão rica e vibrante. Mal posso esperar para compartilhar essa noite com vocês”, afirma a cantora. O projeto, que retorna após uma primeira temporada de grande sucesso em 2016, promete uma imersão profunda no universo de uma das maiores vozes do continente.No palco, Nacha é acompanhada pelos músicos Jorge Menares (violão e voz), Chico Pedro (flautas andinas e zampoña), Diego Vicente (percussão) e Joseh Alberto (teclado). A direção musical é de Jorge Menares e a cênica de Meire Maria. O show conta com intérprete de libras (Gessilma Dias e Mariah Rezende). O projeto Tributo a Mercedes Sosa com Nacha Moretto é realizado com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e conta com o apoio fundamental do Governo do Estado do Tocantins. Natural de Campinas (SP) e cantora de voz potente, Nacha Moretto tem uma carreira consolidada na música latino-americana. Como ex-integrante do grupo Raíces de América, ela viajou o Brasil e o mundo difundindo a riqueza musical do continente. Sua profunda admiração e conexão com a obra de Mercedes Sosa a transformaram em uma de suas mais talentosas intérpretes, recebendo elogios por onde passa com seu tributo.Nacha permaneceu junto ao grupo durante 12 anos, participando da gravação dos discos Metal na Pedra e Amazônia. Durante o período, ela aprendeu a tocar o Charango e o Cuatro Venezuelano, instrumentos típicos de altiplano. Nessa fase incorpora em seu repertório a música e o folclore latino americano. Ela é fundadora da Banda Impacto Latino, em 2009. SERVIÇOShow: Tributo a Mercedes Sosa com Nacha MorettoQuando: Quarta-feira (8), às 19h30Local: Teatro Sesc Centro / Rua 15, esquina com a Rua 19, CentroClassificação: 10 anosInformações: www.sympla.com.br