A influenciadora Virginia Fonseca acaba de se tornar a terceira mulher brasileira mais seguida do Instagram ao chegar a marca de 53,6 milhões de seguidores. Ela passou Larissa Manoela, que agora tem 53,4 milhões de fãs.
Atualmente, Virginia fica atrás apenas de Tata Werneck (56,3 milhões) e Anitta (63,2 milhões). A confirmação do namoro com o jogador Vinicius Junior a fez ganhar mais de 1 milhão de seguidores em pouco tempo.
Dentre homens e mulheres famosos do top 10 estão Neymar e Ronaldinho Gaúcho nas primeiras colocações, com 231 milhões de seguidores e 77,8 milhões de seguidores, respectivamente.