Palco da cerveja artesanal no Centro-Oeste, o PiriBier começa mais uma edição no feriado de Corpus Christi. Até sábado (6), a cidade de Pirenópolis recebe nove shows e mais de 300 rótulos. Sobem ao palco nomes como Capital Inicial, Kiko Loureiro, Nando Reis, Gabriel O Pensador, Maneva e CPM 22, apresentando uma proposta musical mais diversa do que nos últimos anos.\n“O PiriBier sempre foi, antes de tudo, um festival de cervejas artesanais apaixonado por música”, comenta Raul de Oliveira, diretor executivo do evento. “Quando surgiu, em 2015, a cultura cervejeira artesanal ainda estava em processo de consolidação no Brasil, e o rock se conectava naturalmente com aquele público pioneiro”, explica. Para 2026, o evento incluiu o reggae e o hip hop como braços da agenda musical, representados por Gabriel O Pensador e a banda Maneva.