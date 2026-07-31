Lauana Prado começou uma nova fase da vida nesta sexta-feira (31). A cantora deu à luz Dom, seu primeiro filho, na manhã desta sexta, em São Paulo. O bebê nasceu por volta das 7h30, na 38ª semana de gestação, por meio de uma cesariana, e pesou 2,995 kg.\nSegundo a assessoria da artista, mãe e filho passam bem. O nascimento encerra uma espera que ocupou boa parte dos últimos meses da cantora, que compartilhou com os fãs diferentes momentos da gestação e falou sobre o desejo de viver a maternidade.\nO nome escolhido para o menino também tem um significado especial para a família. De origem latina, Dom vem de "Dominus", termo associado a "Senhor" ou "Dono", e também é relacionado a ideias como força, liderança e autoridade.\nLauana Prado e Tati Dias reatam relacionamento e surpreendem fãs; vídeo\nLauana Prado anuncia gravidez em show e celebra maternidade