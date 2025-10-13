A partir do dia 14 de novembro, Goiânia abre as portas para o Natal do Bem, que em 2025 traz estrutura ampliada e nova decoração ao Centro Cultural Oscar Niemeyer. A programação segue até 4 de janeiro de 2026, com a cantora gospel Aline Barros anunciada como atração principal, com show no dia 11 de dezembro. Mais de 300 atrações culturais gratuitas integram o evento, entre espetáculos e cenas teatrais, músicas clássicas de natal, desfile temático e shows de estilos musicais variados.\nAo passar pelo centro cultural, já é possível ver a montagem do parque temático de 30 mil metros quadrados, que anuncia também ampliação do estacionamento, que era uma demanda do público, passando a oferecer 12 mil vagas. O espaço recebe a população de terça a domingo, das 18h às 23h. No dia 24 de dezembro, o funcionamento é das 17h às 21h e no dia 31 o local estará fechado. A realização é do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).