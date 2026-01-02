Até domingo (4), o público pode aproveitar o Natal do Bem no Centro Cultural Oscar Niemeyer. No espaço, visitantes conferem a decoração temática, passeiam pela vila gastronômica com opções variadas e aproveitam uma programação cultural totalmente gratuita, que reúne mais de 300 atrações. O evento funciona diariamente das 18 às 23 horas.Neste sábado (3), penúltimo dia de funcionamento, a Cia. Teatro Carlos Moreira apresenta o espetáculo Natal Divertidamente, às 20 horas, no Palácio da Música. Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho têm a missão de ensinar ao público a verdadeira mensagem do espírito natalino e suas tradições, como comidas típicas, enfeites, troca de presentes e a montagem da árvore de Natal.O espetáculo Natal Divertidamente é inspirado no filme Divertida Mente, sucesso da Pixar que conquistou públicos de todas as idades ao retratar, de forma sensível e divertida, as emoções da personagem Riley. A sequência da animação, lançada em 2024, reforçou esse êxito ao arrecadar US$ 1,46 bilhão nas bilheterias mundiais. A Cia. Carlos Moreira, criada pelo ator e diretor goiano Carlos Moreira, é dividida em três frentes: infantil, comédia e empresa. Com a primeira, a trupe já rodou o Nordeste todo, Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiânia. São mais de 80 obras para a criançada. No repertório, produções como O Reino das Cores Brilhantes, inspirado no filme Trolls e Uma aventura no mar: Moana.Outra atração do sábado é o show Noite de Luz, com a cantora e compositora goiana Isabella Arantes. No repertório, a artista reúne clássicos natalinos. A apresentação acontece às 21h, no Coreto do Natal do Bem. A programação diária do evento inclui ainda a tradicional cerimônia de Acendimento das Luzes.No domingo (4), a Cia. de Dança Noah encena o espetáculo É Natal no Planalto Central, às 20 horas, no Palácio da Música. A apresentação reúne dançarinos que, por meio da arte, celebram a luz, a esperança e o amor que transformam. Fundado em 1997, o grupo já atingiu mais de duas mil criações de performances originais e 42 espetáculos no seu repertório. A coordenação e a criação artística são de Elizabeth Barros.Todo o complexo conta com equipes de apoio de saúde e segurança, compostas pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PM), Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Triunfo Concebra e equipes de segurança privada.O Natal do Bem abriu as portas no dia 14 de novembro com uma extensa programação. Carrossel, roda-gigante, trenzinho, oficinas, floresta mágica, brinquedos infláveis e uma grande árvore de Natal de 40 metros integram a estrutura montada em uma área de 30 mil metros quadrados. O evento é realizado pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). SERVIÇO\tEvento: Natal do BemData: Sábado (3) e domingo (4)Horário de funcionamento: das 18 às 23 horasLocal: Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-20, saída para Bela Vista Entrada: estacionamento, entrada e atrações gratuitasInformações: @ovgoficial