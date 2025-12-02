Com a correria de fim de ano, as encomendas de ceias de Natal têm se tornado quase que um novo ritual das festas, daqueles que salvam a noite e ainda rendem elogios. Em vez de passar horas entre temperos, panelas e o forno lotado, muita gente tem preferido escolher um cardápio pronto, assinado por restaurantes, bufês e chefs que capricham nas combinações. O resultado? Mesas lindas e pratos tradicionais com um toque moderno.\n“É sobre oferecer praticidade: uma experiência gastronômica memorável e gostosa, preparada com dedicação e expertise, permitindo que o anfitrião e seus convidados se entreguem integralmente à celebração”, argumenta o chef Adriano Zago, que também entra na moda e prepara ceias neste ano. O profissional não é o único. Há lugares que capricham no cardápio com opções para todos os paladares. Confira opções de lugares para encomendar pratos natalinos em Goiânia.