Natália Lage interpreta Ana Lia Julião na série original Globoplay em coprodução com a Conspiração Juntas e Separadas, que estreia nesta quinta-feira (12). Descolada, sincericida e centralizadora, é chefe de produção do programa apresentado por Laura Brás (Sheron Menezzes), sua amiga desde a época da faculdade de Jornalismo. Valoriza a estabilidade financeira e prioriza sexo sem compromisso, por medo de se envolver amorosamente. É mãe solo de Inácio (Matheus Costa), fruto de uma relação com um homem que a abandonou, e de Dora (Tontom), filha de seu casamento com o ex-marido e diretor do programa, Márvio (Bruno Mazzeo). Tenta disfarçar que não sofre com a síndrome do ninho vazio diante da saída do primogênito de casa e vai acabar se apaixonando por Pedro (Lucas Leto), vinte anos mais novo e “roommate” do filho.“Ana Lia é muito intensa e verdadeira no que sente. Ela é proativa, excelente profissional, ótima amiga, mãezona, mas olha pouco para si mesma. Tem medo das emoções, é uma pessoa muito defendida, que vai indo, vai indo, sem parar para olhar para si de um jeito mais relaxado”, define Natália Lage.Ela também identifica uma similaridade que possui com a personagem. “Às vezes eu também fico no automático, como defesa. Quero dar conta de tudo, não decepcionar ninguém, nem a mim mesma. Temos diferenças importantes, ela é mãe e eu não, o que muda completamente o modo de estar no mundo, mas esse lugar de cobrança e de exigência é muito comum”, comenta. Mini Kerti, a diretora da série, explica por que Ana Lia é uma personagem mais comedida: “É uma mulher batalhadora, mas é mais medrosa porque precisa que as coisas estejam seguras para ela, já que depende do trabalho e tem dois filhos adolescentes”.Segundo Natália Lage, o grande trunfo da produção é retratar de forma autêntica os conflitos e as descobertas das mulheres maduras. “A série é, sobretudo, sobre amizade. É sobre mulheres 40 mais e os dilemas que a gente começa a viver, que ainda são pouco discutidos. Cada personagem tem um conflito que vai além da relação amorosa: trabalho, família, mãe, filhos. Não é uma série sobre mulheres que se encontram no bar só para falar de homens. Essa é uma sacada muito esperta e um diferencial bacana”, afirma.A série original Globoplay é feita em coprodução com a Conspiração, tem roteiro assinado por Thalita Rebouças e Juliana Araripe, direção geral de Mini Kerti e direção de episódio de Rebeca Diniz e Jéssica Queiroz. A produção executiva é de Renata Brandão e Tania Pacheco. O elenco é composto ainda por Claudia Di Moura, Fabio Ventura, Bruno Mazzeo, Tontom, Rogério Froes, Louise Cardoso, Bruno Garcia, Thelmo Fernandes, Matheus Costa, Aline Borges, Lucas Leto, Alcemar Vieira, Armando Babaioff, Mateus Solano, Mouhamed Harfouch, Roberto Lobo e Liz Lou.