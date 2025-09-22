Depois de anunciar adiamentos e um clima de incertezas tomar conta, o Aparecida É Show 2025 está começando com agenda que mistura sertanejo, forró e música eletrônica. Quem abre a programação nesta quarta-feira (24) é o cantor Natanzinho Lima, uma das grandes revelações do último ano e com uma das agendas mais agitadas entre os artistas brasileiros. O evento segue acontecendo no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela com entrada solidária, mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.\nO evento segue até o sábado (28) com nomes como Zé Felipe, Guilherme Silva, Diogo e Victor Hugo, além de DJs conhecidos da cena de Aparecida e Goiânia como Vinicius Cavalcante, Pedro Volt e Deboxe. O cantor sergipano Natanzinho Lima é um dos maiores fenômenos do brega e forró com apenas 22 anos de idade. Com seu projeto De Bar em Bar, que já está na sétima edição, conquistou o reconhecimento nacional e teve a maior agenda solo de São João em junho deste ano, somando 52 shows no mês.