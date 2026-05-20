Ao unir o brega tradicional à força do arrocha e da sofrência, Natanzinho Lima ajudou a renovar o gênero popularizado por Reginaldo Rossi e conquistou uma nova geração de fãs em todo o Brasil. Com repertório recheado de sucessos, o cantor sergipano de 23 anos se tornou um fenômeno e, pelo segundo ano consecutivo, é uma das grandes atrações da Pecuária de Goiânia. O artista se apresenta nesta quinta-feira (21) e a expectativa é de arena lotada em uma noite que também terá shows da dupla Ícaro e Gilmar e de Rey Vaqueiro.\nNatanzinho é dono de hits como Me Apaixonei Nessa Morena, Mentira Estampada, Pilantra e Meio e Uma e Quinze da Manhã, música que alcançou o Top 1 do Brasil nas plataformas digitais. No palco, o cantor mantém a mesma energia vista nas redes sociais: dança o tempo inteiro, interage com o público, bebe demais e se entrega ao ritmo da banda do início ao fim. Carismático, também virou meme entre os fãs por conta do bordão “mulher bonita e gado Nelore, só tem quem pode”, repetido em coro durante os shows.