Netinho de Paula, 56, foi diagnosticado com câncer de tireoide. A informação foi confirmada ao F5 pela assessoria do cantor na noite deste sábado (26). Segundo a equipe, exames identificaram um nódulo e uma punção apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial. O cantor passará por uma cirurgia em outubro.\nNetinho está em campanha para deputado federal por São Paulo pelo MDB, em sua sexta disputa eleitoral. Ele foi eleito vereador da capital paulista em 2008 e 2012 e tentou chegar ao Senado em 2010, sem sucesso. Em 2014, ficou como suplente da Câmara dos Deputados e, dois anos depois, teve o mesmo resultado ao tentar retornar à Câmara Municipal.\nProjeto 'Samba 90 Graus' revive a era de ouro do pagode neste sábado (11), em Goiânia\nFilha de radialista que morreu aos 23 anos compartilhava tratamento contra câncer para ajudar outras pessoas