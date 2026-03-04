Quando trouxe a turnê Bloco na Rua pela primeira vez em Goiânia, em 2019, Ney Matogrosso contou ao POPULAR que a intenção inicial era dançar menos e se preocupar mais com a execução vocal. Quem já teve a oportunidade de assistir ao show sabe que a ideia caiu por terra. “Tem alguma coisa independente da minha vontade que funciona”, concluiu o artista, conhecido há mais de 50 anos por suas performances nos palcos, com estética visual e sonora inigualável. O show será nesta sexta-feira (6), no Centro de Convenções da PUC Goiás.\nNey entra mascarado no palco, em figurino assinado pelo estilista Lino Villaventura, e logo retira a máscara que cobre seu rosto. Na primeira música do setlist, composição de Sérgio Sampaio, o artista anuncia a que veio. “Eu quero é botar o meu bloco na rua”, diz o refrão. O show, assim como o álbum, celebra grandes canções e autores da música brasileira, de Rita Lee, Raul Seixas e Paralamas do Sucesso a Chico Buarque, Itamar Assumpção e Fagner.