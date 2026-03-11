Acostumado a personagens românticos e heroicos, Nicolas Prattes, 28 anos, vive um momento de virada na carreira. O ator se prepara para interpretar seu primeiro vilão assumido na televisão. Em A Nobreza do Amor, que estreia na Globo no dia 16 de março, ele dará vida a Mirinho, um antagonista que promete provocar a ira do público.Herdeiro de uma família poderosa, o personagem é ambicioso, impulsivo e guiado por orgulho. “O que mais me interessa nele é que não é um vilão caricato. Ele acredita nas próprias razões, age por desejo de poder, por ciúme, por paixão”, explica. Para o ator, a complexidade é justamente o que torna o papel mais humano: “Ele tem contradições”.O convite para viver Mirinho foi encarado como um divisor de águas. Justamente por isso, o papel o atraiu. “Sair do lugar confortável é o que mais me instiga”, afirma.Na construção do personagem, ele aposta em um método baseado na compreensão profunda das motivações. Em vez de julgar o papel, prefere investigá-lo. “Ninguém acorda achando que é o vilão da própria história”, afirma.Entre suas referências na atuação estão nomes consagrados da dramaturgia brasileira. Ele cita especialmente Tony Ramos, que admira pela disciplina e pela longevidade artística, e Wagner Moura, que considera um exemplo de coragem na transformação para os papéis. “Ele inspira pela forma como se joga nos personagens e representa o Brasil lá fora.”Sobre Mirinho, o ator não pensa em torná-lo carismático. Seu objetivo é simplesmente fazê-lo com verdade. “Se eu tentar forçar para ser carismático ou cruel demais, vira artificial”, avalia. “Eu gosto de vilão que provoca, que incomoda.”Para ele, o melhor sinal de que o trabalho terá funcionado será a reação do público. “Se sentirem raiva dele, ótimo”, analisa. “Se em algum momento entenderem as fragilidades, melhor ainda.”Nicolas sabe o que é não agradar a todos. Em Mania de Você, o público chegou a fazer um abaixo-assinado pedindo a morte do personagem dele, Rudá. Ele diz encarar esse tipo de reação como parte natural do trabalho artístico. “Não existe crescimento sem desconforto. Eu prefiro correr riscos a fazer sempre a mesma coisa”, afirma.Ainda que o personagem de fato tenha sido limado antes do final da trama, o trabalho rendeu bons frutos. Pelo papel, o ator recebeu um inédito Prêmio Produ, uma espécie de Emmy da TV latina. “Foi um choque”, lembra ele. “Você para e pensa: ‘Caramba, valeu a pena’.”Para este ano, além da novela, ele espera o lançamento de dois filmes nos cinemas. O primeiro é O Advogado de Deus, que chega aos cinemas em 16 de abril e aborda temas como fé e dilemas morais. E o outro é Minha Vida com Shurastey, inspirado em uma história real que emocionou o País. “Quando li o roteiro, senti uma responsabilidade enorme de contar aquilo com respeito.”E ainda sobra tempo para a vida pessoal? Marido da apresentadora Sabrina Sato, com quem está desde o início de 2024, é ele quem tenta acompanhar o pique dela. “Ela é uma força da natureza”, conta. “Mas longe das câmeras é simples, família, muito presente. A gente se apoia muito e vive com verdade.”