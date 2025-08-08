Personagens clássicos como o matuto Simplício, com sua astúcia, e a dupla de Compadres, com seus causos da roça, são revividos por Nilton Pinto e Tom Carvalho neste domingo (10), às 20 horas, no Teatro Sesi. Na ocasião, os humoristas apresentam o espetáculo da temporada especial que celebra o lançamento do livro Vida e Obra, escrito por Nilton Pinto.\nCom mais de três décadas de carreira, os humoristas trazem aos palcos um show leve, divertido e cheio de histórias. Nilton Pinto e Tom Carvalho apresentam o melhor do humor típico do interior goiano, com personagens marcantes, causos impagáveis e um estilo que conquista o público por onde passam.\nOs dois se apresentam como os divertidos Sertanejos Bonito e Gostosão, interpretando paródias de hits populares que conquistaram fãs ao longo da carreira. A apresentação promete ser a reafirmação de uma amizade sólida, rara no cenário artístico.