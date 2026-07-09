Pouco antes de mais uma pizza sair do forno, um senhor de 87 anos atravessa o salão como faz há mais de cinco décadas. É Itamar Roberto quem cumprimenta clientes antigos pelo nome, observa o movimento das mesas e confere se está tudo em ordem. A rotina se repete diariamente na Pizzaria Cento e Dez, na Rua 3, no Centro, onde o tempo parece correr em outro ritmo.\nEnquanto Goiânia ganhou shoppings, aplicativos de entrega e novos endereços gastronômicos, a Cento e Dez permanece praticamente no mesmo lugar, preservando hábitos e lembranças que atravessam gerações. Neste Dia Mundial da Pizza, celebrado em 10 de julho, a trajetória da casa ajuda a contar também a história da capital.\nFundada em 1966, quando Goiânia tinha apenas 32 anos de história, a Cento e Dez é considerada a pizzaria mais antiga em funcionamento da capital ao lado das tradicionais Scarolla e Pizza China. Poucos anos depois da inauguração, o estabelecimento passou para as mãos de Itamar, mineiro que chegou na capital ainda muito jovem, e do sócio Jerônimo Antônio de Carvalho. Juntos, transformaram o negócio em um ponto de encontro de gerações.