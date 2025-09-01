É só a mansão da Tia Celina (Malu Galli) entrar em cena em Vale Tudo (TV Globo) para os telespectadores darem de cara com os arranjos muito bem elaborados nas mesas de centro e aparadores distribuídos pelo salão. Tendência que voltou para ficar na decoração, os arranjos florais são criados a partir da criatividade de profissionais que trabalham diariamente em meio a flores. Neste 2 de setembro se comemora o Dia do Florista, sempre rodeados de aromas, texturas e cores.\n“Por mais estressante que sejam algumas demandas, no final do dia ou de cada entrega, a satisfação faz valer a pena cada gotinha de suor”, adianta a florista e paisagista Aline Atassio, da Vida Vereda, ateliê botânico localizado no setor Nova Suíça. “Chega a parecer clichê, mas um raio de sol e um passarinho às vezes tira uma lágrima. E nosso trabalho faz a gente estar sempre atenta a esses pequenos momentos de prazer”, completa.