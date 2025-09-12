Muito além da caipirinha, a cachaça tem ganhado novas vidas nas mãos de bartenders que a tratam como joia nacional. O destilado brasileiro, outrora visto apenas como bebida rústica de boteco, hoje se reinventa em coquetéis autorais que transitam entre a sofisticação e a ousadia. É a cana transformada em alquimia líquida, levando ao paladar histórias brasileiras. Neste sábado (13), se comemora o Dia Nacional da Cachaça.\nSe antes a caipirinha reinava sozinha como cartão-postal alcoólico do País, hoje divide espaço com criações que exploram a versatilidade da cachaça. Combinada a frutas exóticas, ervas aromáticas, especiarias e até técnicas da alta coquetelaria, ela mostra que pode ser tão complexa quanto qualquer destilado internacional.\n“A cachaça é paixão nacional porque tem a cara do Brasil. É parte da nossa história desde a época do Brasil Colônia”, comenta Renato Vital, proprietário do Gercina Bar ao lado de Guilherme Augusto e Luis Paulo. Localizado no Setor Sul, o bar oferece diferentes drinques com cachaça que vão muito além da caipirinha. “O segredo está em valorizar a nossa cultura local, mostrar a riqueza dos produtos que nós temos enquanto brasileiros e provar que a cachaça pode ser versátil”, completa.