O americano Karl Disseroth, 54, e os alemães Peter Hegemman, 71, e Georg Nagel, 73, levaram o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina de 2026. O anúncio, feito nesta segunda-feira (5) pela Fundação do Prêmio Nobel, em Estocolmo, na Suécia, reconheceu o trabalho dos pesquisadores na descoberta de canais de íon fotossensíveis, que contribuíram para o desenvolvimento da optogenética.\nA cerimônia de entrega das láureas em Estocolmo, na Suécia, está agendada para 10 de dezembro, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896). Os laureados vão receber um diploma feito por um artista sueco ou por um norueguês e uma medalha de ouro. Além disso, há o prêmio de 11 milhões de coroas suecas, montante equivalente a R$ 5,73 milhões na cotação atual.\nEm 2025, foram laureados com o mesmo prêmio o trio de cientistas Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, por terem desenvolvido trabalhos acerca da chamada tolerância imunológica periférica, um dos processos pelos quais o organismo consegue distinguir entre ameaças reais vindas de fora e seus próprios componentes.