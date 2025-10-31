-Vídeo (1.3330570)\nUma noiva viralizou nas redes sociais após confundir policiais com ‘gogoboys’ durante seu chá de lingerie em Carlinda, no Mato Grosso. A influenciadora Daiana Perez contou que comemorou o chá de lingerie organizado pelas amigas com familiares e madrinhas. No entanto, no decorrer da festa, dois policiais entraram na casa e as mulheres acharam que haviam contratado gogoboys.\nEu achei que era gogoboys no meu Chá de Lingerie, mas era polícia de verdade”, escreveu no vídeo.\nO vídeo foi divulgado no domingo (26) na rede social de Daiana. Na cena, em clima de diversão mostra ela chegando à casa de uma amiga, onde aconteceu a festa, em seguida, as mulheres dançam, cantam e brincam juntas. No entanto, em uma parte do vídeo aparecem dois policiais que pedem para abaixar o som e o microfone.