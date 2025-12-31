-Vídeo noivado carreata (1.3355895)\nUm noivado acompanhado de uma carreata animou os moradores do município de Heitoraí, região noroeste do estado. A carreata que chamou a atenção nas redes acompanhou o festejo da união de Sancler Vitória Narducci e Felipe Ferreira, que pretendem se casar em até seis meses.\nA festa que teve início no dia 25 de dezembro durou três dias, com mais de dez carros acompanhando os noivos e convidados dançando pelas ruas. Rogerio Augusto, pai de Sancler, é uma das pessoas mais animadas ali. Ele conta que essa é uma tradição da família:\nEssa festa é uma tradição que já vem há bastante tempo. Nós fazemos muita comida, soltamos foguetes, dançamos nas ruas. A festa é para a família, os amigos e para todos que chegarem participar.\nJovem viaja 35 horas de beca para cumprir promessa feita aos pais após se formar em direito