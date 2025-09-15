Inspirado na mitologia grega, a narrativa do espetáculo Trama, do Nômades Grupo de Dança, fala das moiras - três irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses, quanto dos seres humanos. Eram três mulheres responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. O espetáculo será apresentado nesta terça (16) e quarta-feira (17), às 20 horas, no Centro Cultural UFG. A entrada é gratuita.\nDe acordo com a bailarina Iara Prado, a dança tem a capacidade de acessar o que muitas palavras não alcançam, transmitindo emoções a partir de um lugar pessoal e sensível. “Me sinto parte de algo necessário. Estar em um trabalho que olha para a experiência feminina com profundidade me toca como artista e como mulher. É como se, ao dançar, estivéssemos também contando partes da nossa história, o que dá ainda mais força para estar em cena”.