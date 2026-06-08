-POP_VÍEDEO_JENINHOTATUADO (1.3419778)\nAos 25 anos, o goiano Jenner de Melo Barbosa Filho, o Jeninho, tem conquistado as paradas musicais de todo o Brasil com o eletrofunk. Mais do que um sucesso passageiro, o fenômeno que está na boca do povo é o resultado de uma trajetória marcada pela persistência. Ao alcançar o topo do Spotify Brasil com o hit 'Peão Todo Tatuado', o artista se consolidou como o maior sucesso musical de 2026. Com mais de 50 milhões de reproduções em apenas dois meses, Jeninho prova que a nova receita do sucesso goiano fala, definitivamente, a língua do agrofunk.\nA jornada até o topo, contudo, não foi linear. Natural de Goiânia e filho do produtor musical Jenner Melo, Jeninho cresceu sob a influência da indústria, mas chegou a sonhar com os gramados, tentando carreira no futebol antes de compreender que seu lugar era nos palcos. Ao POPULAR, o artista afirma não esconder suas raízes: 'Tenho muito orgulho de ser goiano e de levar o eletrofunk para todo o Brasil', destaca.