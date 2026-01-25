Coragem, justiça e amizade são elementos que marcam o enredo de Nossa Vizinhança, o próximo filme que será exibido no Cine BBB, dentro do Big Brother Brasil, e no Tela Quente desta segunda-feira (26). A obra, criada e produzida em São Paulo, faz parte do projeto de Telefilmes Regionais que traz produções no formato de ficção com até 50 minutos de duração e foram gravadas no Distrito Federal e em sete estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na história dessa semana, Jamille (Larissa Nunes) é uma repórter determinada que presencia o incêndio da pensão ao lado de seu prédio. Motivada por descobrir a causa do acidente que tirou a vida de seu amigo Nestor (Ivan de Almeida), a jovem conta com a ajuda do motoboy Toninho (Daniel Rocha) para iniciar sua investigação. Em busca de mais provas, Jamille tenta emplacar uma reportagem para desmascarar um grande esquema de corrupção e, assim, fazer justiça. Para o ator Daniel Rocha, Nossa Vizinhança é um filme que fala sobre amizade, sobretudo entre pessoas que precisam viver juntas em uma grande cidade. “Acho que toda boa dramaturgia do mundo é uma dramaturgia familiar. Essa comunidade é formada por pessoas. Em cidades como São Paulo, os aluguéis costumam ser muito caros, e isso faz com que naturalmente as pessoas precisem se unir, geralmente morando no centro da cidade para se bancar. Elas acabam se tornando uma família, e nosso filme fala sobre isso, sobre essa família que se forma no aperto”, analisa o artista, que também comentou sobre a importância de retratar regionalismos nas telas. “Eu sou um ator muito melhor quando atuo no meu sotaque”, ressalta. A produção paulista entra na lista das obras originais criadas em parceria com afiliadas e regionais da TV Globo. Cada telefilme é um retrato autêntico das tradições, sotaques e expressões culturais de diferentes regiões do país, contando com equipes e elencos formados por talentos locais. Para Gabriel Jacome, diretor de Gestão e Conteúdo da TV Globo, o projeto Telefilmes Regionais provoca identificação no Brasil inteiro. “Podemos dar voz a novos talentos, tanto do vídeo quanto dos bastidores. E isso também é nosso interesse. São histórias que nascem com esse olhar de uma região, mas dialogam com o país inteiro. Quanto mais nos aprofundamos na nossa identidade, na nossa particularidade, mais genuíno e mais conexão a gente gera no nosso país”, finaliza.