A plateia lotada do Teatro Escola Basileu França levantou para aplaudir de pé assim que as luzes se apagaram ao fim de quase duas horas de canto, dança e interpretação. Foi a resposta do público às apresentações de Mamma Mia – O Musical, em junho, que esgotaram os ingressos e evidenciaram o interesse crescente dos goianos por um gênero que vive novo fôlego no País. Enquanto grandes produções atraem multidões no Rio e em São Paulo, jovens atores goianos investem em formação, ensaios e muito estudo na tentativa de transformar o sonho dos palcos em profissão.\nEntre os nomes que ajudaram a dar vida ao espetáculo está a atriz e cantora Gabriela Soares, de 29 anos, intérprete de Donna Sheridan, protagonista vivida por Meryl Streep no cinema. Ela integra hoje o Núcleo de Altas Habilidades Corpo Cênico Basileu França, seleção que reúne os alunos de maior destaque da escola, além do grupo Fruta Bruta. A ligação dela com os palcos começou como a de muitos espectadores que lotaram o teatro para assistir ao musical: primeiro veio o encantamento pela arte. Depois, a vontade de deixar a plateia e ocupar o palco. Foi essa busca que a levou ao Basileu França, onde iniciou os estudos em teatro e mais tarde ingressou no curso técnico em artes dramáticas.