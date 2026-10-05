Por trás de um casamento aparentemente seguro e de uma vida estável, manipulações silenciosas podem transformar a rotina em um jogo de dúvida e medo. É a partir desse cenário de tensão psicológica que se desenvolve Eu Não Era Louca, Era Casada, nova novelinha Original Globoplay produzida pelos Estúdios Globo, que estreia nesta terça-feira (6), no streaming.Na história, Beatriz (Fernanda Rodrigues), galerista bem-sucedida, vê sua vida e sanidade ruírem. No centro desse labirinto está seu próprio marido, Vítor (Ricardo Pereira), homem de origem humilde que construiu a imagem de cônjuge ideal para ascender socialmente. Movido por interesses financeiros, Vítor se alia à amante Lúcia (Barbara Reis) para conduzir uma cruel engrenagem de gaslighting, fazendo com que Beatriz passe a enfrentar lembranças confusas, lapsos e o isolamento total com o objetivo de tomarem a fortuna da família. Com 50 episódios de aproximadamente 2 a 3 minutos gravados em formato vertical, a produção aposta em densidade narrativa para as telas móveis. “Foi necessário dar veracidade a ambientes como mansões, clínicas e espaços ligados ao mercado de arte, enquanto se sustentava uma narrativa psicológica complexa, marcada pela manipulação e pelo processo de alienação da protagonista”, explica o diretor artístico Adriano Melo.Quem é quemBeatriz (Fernanda Rodrigues): Galerista bem-sucedida, foi criada pelo pai, Horácio, após perder a mãe ainda jovem. Preparada para os negócios, confia em Vítor como seu par na galeria, sem esperar a traição do marido. Sua extrema confiança nas pessoas que ama a torna vulnerável a uma manipulação cruel, que a leva a questionar a própria sanidade e realidade. Vítor (Ricardo Pereira): Marido de Beatriz. De origem humilde, construiu a imagem do marido ideal para conquistar a confiança da esposa e de sua família. Manipulador e movido pelo desejo de ascensão social, lidera a conspiração contra a protagonista para colocar em xeque a percepção da realidade de Beatriz e tomar sua fortuna.Lúcia (Barbara Reis): Amante de Vítor e sua parceira no plano para tomar a fortuna dos Medeiros. Movida pelo desejo de ascensão social, atua nos bastidores e chega a se infiltrar na casa da família como enfermeira de Horácio, pai de Beatriz, desempenhando papel central nas estratégias que fazem a protagonista duvidar de si mesma. Gabriel (Daniel Rocha): Enfermeiro que salva Beatriz de um acidente e a reencontra na clínica psiquiátrica. Ao perceber inconsistências entre o diagnóstico e os sinais apresentados pela paciente, passa a investigar o caso por conta própria e torna-se uma presença de escuta, cuidado e o principal aliado da protagonista. Dra. Regina (Danielle Winits): Psiquiatra respeitada que, inicialmente, aceita a versão de Vítor sobre o estado de Beatriz, acreditando estar agindo corretamente. Com o tempo, identifica inconsistências na situação e passa a questionar as próprias decisões.Horácio (Ilvio Amaral): Pai de Beatriz. Homem que dedicou a vida à família e aos negócios, encontra-se em posição de vulnerabilidade devido a uma doença que paralisa seus músculos. Mesmo limitado, percebe os sinais do que está acontecendo com a filha e tenta, à sua maneira, protegê-la.