Poucos balés sustentam tão bem o diálogo entre tradição e reinvenção quanto O Quebra-Nozes. Sua narrativa sobre uma menina, um objeto natalino e um sonho oferece um arcabouço preciso para novas interpretações. A versão da Cia. Jovem Basileu França e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás parte dessa estrutura conhecida para ampliá-la em uma montagem que estreia nesta quinta-feira (11), no palco do Teatro Basileu França.\nO Quebra-Nozes consolidou-se como um dos grandes clássicos do balé por unir uma narrativa simples e simbólica a uma música que atravessa gerações. A versão do Basileu França fica em cartaz entre os dias 11 e 14 de dezembro e também de 18 a 21, recebendo dois convidados internacionais que ampliam o brilho da montagem: Lamin Pereira dos Santos, do Semperoper Ballett de Dresden, e Anyelo González, Primeiro Bailarino do Balé Nacional de Cuba, que assumem, em semanas alternadas, o papel do Príncipe do Reino dos Doces.