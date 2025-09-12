Como é viver no espectro autista? Com o objetivo de busca ampliar o entendimento sobre o tema, desconstruir preconceitos e celebrar a neurodiversidade, o canal por assinatura GloboNews estreia nesta segunda-feira (15), às 23 horas, a série documental Girassóis – Espectro Autista. Em quatro episódios exibidos semanalmente, ela propõe uma abordagem profunda e sensível sobre o cotidiano de pessoas autistas em diferentes fases da vida.Com direção e roteiro de Carolline Leite e produção de Aline Araújo, que também assina o roteiro, a série acompanha de perto as rotinas, os desafios e as conquistas de crianças, adolescentes e adultos autistas, revelando suas formas de interação social, estratégias de comunicação e maneiras singulares de perceber o mundo. A equipe da GloboNews também esteve presente em dois congressos médicos especializados no assunto, onde renomados especialistas discutem os avanços e desafios relacionados ao espectro autista.No episódio de estreia, o público conhecerá as histórias de Otto e Davi, crianças em diferentes fases do diagnóstico e tratamento. Otto, de 7 anos, mora em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, estuda em escola pública e realiza seu tratamento na rede particular, com acompanhamento terapêutico em sala de aula. Já Davi, de 3 anos, residente em Nova Iguaçu, está em processo de diagnóstico e é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, além de participar de atividades no Centro Estadual de Diagnóstico do Espectro Autista.O episódio também traz os relatos de Renata Silva de Souza e Janaína Tavares, mulheres que receberam o diagnóstico de autismo após os 40 anos. Renata, de 48 anos, mora na Rocinha, no Rio de Janeiro, é atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro e trabalha na cozinha de uma ONG. Janaína, de 49 anos, vive em Brasília, é formada em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e atualmente se dedica aos estudos para concursos públicos enquanto cuida da mãe.A série Girassóis – Espectro Autista vai ao ar na GloboNews, a partir do dia 15, às 23 horas, durante quatro semanas consecutivas, sempre às segundas-feiras. Todos os episódios estarão disponíveis também no Globoplay.