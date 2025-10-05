A Globo reabre as portas para o caos divertido e imprevisível de Aberto ao Público. A segunda temporada do programa de humor estreia nesta terça-feira (7), após Vida de Rodeio, com um elenco fixo comandado por Maurício Meirelles, ao lado de Murilo Couto, Thiago Ventura e Bruna Louise, sob direção geral de Gui Cintra e direção de gênero de Patricia Pedrosa. Com oito episódios inéditos, a atração promove encontros improváveis, histórias inacreditáveis e momentos que só acontecem quando se mistura plateia, celebridades e humoristas sem filtro. Abrindo a temporada, Nicolas Prattes é o primeiro convidado, protagonizando momentos inusitados que envolvem a participação especial de Sabrina Sato e diversos amigos e familiares do ator. Maurício Meirelles destaca a importância de levar para a TV aberta a energia do stand-up, um humor que nasceu nos palcos. “O que a gente faz no teatro nem todo mundo tem acesso. A ideia do Aberto ao Público é justamente dar acesso a esse tipo de comédia que lota teatros pelo Brasil. É muito especial poder trazer essa energia para a televisão e, de quebra, levar ao teatro um público que talvez nunca tenha ido a um show”, conta.Os comediantes retornam ainda mais afinados, prontos para amplificar os acertos da temporada anterior, enquanto se renovam com diversas novidades. “Desde o dia zero, não queríamos um programa pretensioso. Essa postura está em tudo o que fazemos, desde a escolha dos convidados até a forma como conduzimos o palco, sempre com o objetivo de fazer as pessoas relaxarem, se entreterem e se divertirem”, explica o diretor geral Gui Cintra.Ele adianta que o quadro Passa o Telefone, em que Maurício Meirelles invade o celular de celebridades, vai ganhar ainda mais destaque e novas dinâmicas vão aproximar os convidados da plateia. Para o redator final e consultor do programa, Daniel Nascimento, a segunda temporada chega com mais ousadia. “Estamos mais confiantes e com convidados muito especiais. O mais incrível é ver grandes ícones da cultura pop topando entrar na nossa bagunça improvisada, lado a lado com a plateia. É um programa que humaniza o famoso e coloca o público como protagonista.”Thiago Ventura também vê essa conquista como um marco. “Agora, na segunda temporada, entendemos melhor que caminhos seguir, considerando tudo o que envolve a televisão aberta. É uma vitória conseguir trazer o stand-up, mesmo que adaptado, para a TV”, explica. Já Bruna Louise lembra que, apesar da química do elenco, o verdadeiro protagonista é o público presente. “A grande protagonista é a plateia, é ela quem dá o norte do programa! O público tem um papel essencial em todos os episódios”, comenta.Para Murilo Couto, o destaque é a imprevisibilidade. “A gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode surgir uma história absurda de família, um segredo inesperado ou uma piada que nasce na hora. É isso que mantém tudo vivo”, comenta. “Essas surpresas são o que fazem o improviso acontecer de verdade”, completa Thiago Ventura. No palco, tudo pode acontecer e nada é combinado. O resultado é um programa que aproxima o público dos comediantes, transforma famosos em “gente como a gente” e celebra o improviso como a essência da comédia.Aberto ao Público estreia nesta terça-feira (7), na TV Globo, e será exibido às terças, após Vida de Rodeio. O canal por assinatura Multishow reapresenta os episódios da segunda temporada às quintas-feiras, às 23h45, a partir do dia 9. O programa tem direção geral de Gui Cintra, redação final e consultoria de Daniel Nascimento e apresentação de Maurício Meirelles, ao lado de Murilo Couto, Thiago Ventura e Bruna Louise. A produção executiva é de Claudio Dager e direção de gênero de Patricia Pedrosa. Com oito episódios inéditos, aposta em encontros improváveis, histórias inacreditáveis e momentos que só acontecem quando se mistura plateia, celebridades e humoristas sem filtro, em um clima leve, divertido e totalmente imprevisível.