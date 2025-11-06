“Mikhael é aquele herói justiceiro, sempre em busca da sua verdade”, reflete o criador e produtor José Junior. E é essa complexidade que impulsiona o protagonista interpretado por Marcello Melo Jr. na aguardada quarta temporada do original Globoplay Arcanjo Renegado, um dos maiores sucessos nos dez anos de história do streaming. Os seis primeiros episódios da nova temporada já estão disponíveis no catálogo. Os outros quatro capítulos inéditos serão disponibilizados no dia 13. Desenvolvida em parceria com a AfroReggae Audiovisual e com direção geral de Lipe Binder, a produção promete sequências ainda mais eletrizantes, com a expansão da trama para o cenário internacional.Após deixar o Rio de Janeiro na primeira temporada, Mikhael encarou uma missão de alto risco no continente africano na temporada seguinte. Durante a terceira temporada, o policial buscou um novo sentido de vida em um assentamento na Amazônia, no Pará, onde se reconectou com seu lado mais humano, mas precisou retomar seu instinto destemido diante das ameaças de forças criminosas que atuavam na região. agora, Mikhael eleva sua luta a um nível internacional. Respondendo ao chamado do amigo Kuarahy (Leynar Gómez), ele desembarca na tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Bolívia. Sua missão de resgate se transforma em uma perigosa investigação de uma complexa rota internacional de tráfico de drogas.“A chegada de novos personagens e a internacionalização da trama engrandecem ainda mais a história, que já é tão potente”, destaca Marcello Melo Jr, que antecipa o tom da nova fase: “Mikhael vai resolver os casos com ainda mais adrenalina, eficiência, estratégia e inteligência”.De acordo com José Junior, criador da série, Mikhael é “um ser em mutação”, constantemente influenciado pelas mulheres em sua vida e pelos cenários de guerra que enfrenta. O surgimento de uma nova personagem vai mexer com as emoções do policial. Delegada federal adjunta em Guará do Sul, Mato Grosso do Sul, Akemi (Carol Nakamura) sabe como funcionam os sistemas de corrupção na fronteira e vai ajudar Mikhael a investigar os crimes no local.Já Sarah (Erika Januza), irmã de Mikhael, passa a integrar a unidade especializada da Secretaria de Segurança. A proximidade com Rodolfo (Otto Jr.), que se torna secretário de Segurança Pública, também embala a trama da personagem. “Sarah está mais operacional, atuando com o irmão, que confia mais nela nesse momento”, descreve Erika sobre a evolução de sua protagonista.Repleta de reviravoltas, a quarta temporada traz mais novidades no elenco: Fernando Pavão, Thiago Hypolito, Marcello Novaes, Rainer Cadete, Marcelo Valle, Giullia Buscaccio, Aline Fanju, Larissa Nunes, Giulia Benite, Freddie Hogan, Stepan Nercessian, Renan Monteiro e Gracyanne Barbosa. Os atores se juntam a personagens já conhecidos do público, como Manuela (Rita Guedes), Maíra (Cris Vianna), Gabriel (Leonardo Bricio), Ronaldo (Álamo Facó), Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes), Pastor Anderson (Emilio Orciollo Netto), Leda (Zezé Motta), Giovanna (Gabriela Loran), Joana (Aline Borges), Paloma (Karen Júlia), Antônio (Tatsu Carvalho), Camilo (Wilson Rabelo), Ivanir (Rodrigo França) e Simone (Gabriela Geyerhahn).Série original Globoplay, em parceria com a AfroReggae Audiovisual, a quarta temporada de Arcanjo Renegado tem criação e redação final de José Junior; direção geral de Lipe Binder; direção de Fabio Strazzer e Lucas Villamarim; e roteiro de José Junior, Elaine Teixeira, Marco Borges, Mariana Vielmond, Francine Barbosa, Pedro Henud e Igor Egypto. Arcanjo Renegado já está com a quinta temporada garantida e filmada. Os primeiros episódios das temporadas 1, 2 e 3 estão disponíveis para não assinantes no Globoplay.