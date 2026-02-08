A urgência tem dado lugar a uma estratégia de longo prazo. O “projeto verão”, focado em emagrecimento rápido e corpo ideal, começa a perder espaço para o “projeto vida”, voltado à longevidade e à construção de hábitos consistentes. Pelo menos é o que indica um estudo recente do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM), que reúne anualmente profissionais do setor para mapear as principais tendências do fitness e do bem-estar no mundo. O levantamento indicou uma virada de chave: menos estética imediata e mais saúde mensurável, com foco em prevenção, mobilidade, qualidade do sono e envelhecimento com autonomia.\nEssa mudança de comportamento já é percebida em academias, consultórios médicos e até restaurantes. “O ponto de virada normalmente acontece quando a pessoa entende que corpo bonito não é sinônimo de corpo saudável. Um exame alterado, um susto de saúde ou ver alguém próximo enfartar costuma ser o alerta que muda tudo”, explica o cardiologista Arthur Pipolo. Segundo ele, mesmo entre pacientes mais jovens, o foco da atividade física e dos hábitos saudáveis vem deixando de ser apenas estético e migrando para objetivos mais duradouros: autonomia, prevenção e consistência ao longo do tempo.