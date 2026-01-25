Ovos, leite, frango, carnes e gorduras boas passam a ocupar o papel de base de uma alimentação considerada saudável. Ao menos é o que recomendam as novas Diretrizes Alimentares dos Estados Unidos para o ciclo 2025–2030, que, na prática, colocam a tradicional pirâmide alimentar de cabeça para baixo. A atualização dialoga com os princípios do movimento Make America Healthy Again (MAHA), que defende o incentivo ao consumo de alimentos em sua forma mais natural, com menor grau de processamento. As diretrizes foram divulgadas no início deste mês.\nA lógica já orienta a rotina alimentar da social media Samara Borges de Oliveira, de 26 anos, que há anos prioriza o consumo de proteínas como estratégia para emagrecer sem perda de massa magra. Acompanhada por nutricionista, ela mantém fontes proteicas em todas as refeições. “Aumenta a saciedade, reduz a margem para erros ao longo do dia e favorece resultados mais consistentes no processo de perda de peso”, explica.