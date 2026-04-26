Com uma trama marcada por mistério, conflitos e um amor que atravessa diferentes vidas, Além do Tempo, de Elizabeth Jhin, será reexibida a partir desta segunda-feira (27), no Edição Especial, da Globo. A obra foi ao ar originalmente em 2015, e rompeu com estruturas tradicionais de um folhetim ao apostar em um enredo dividido em duas fases completas – com início, meio e fim – separadas por um salto temporal de mais de um século. A saga do casal Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), em que amor e perdão se reencontram através da reencarnação, conduz a história.\nAmbientada inicialmente no século 19, na fictícia Campobello, região do Sul do Brasil conhecida pelo cultivo de uvas e pela forte colonização italiana, a primeira fase apresenta Emília (Ana Beatriz Nogueira), dona da taberna local, que esconde um passado marcado por segredos. Temendo o futuro de Lívia, sua filha, ela a coloca em um convento ainda nova, na tentativa de garantir seus estudos e poupá-la das tensões do “mundo real”. Emília se opõe à paixão de Pedro (Emilio Dantas), filho de sua melhor amiga Gema (Louise Cardoso), pela jovem. Embora sejam amigos de infância, a noviça o vê apenas como um irmão. Mas é a notícia da volta da família da poderosa Condessa Vitória Castellini (Irene Ravache) para a cidade que deixa a mãe de Lívia apreensiva e ainda mais ansiosa pelos votos perpétuos da filha.