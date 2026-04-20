Guerreiros do Sol, produção original do Globoplay, estreia na TV Globo nesta quarta-feira (22), quando passa a ocupar a faixa das 22 horas, após Três Graças. A obra, já exibida no streaming, terá 39 capítulos na televisão aberta, com exibição de segunda a sexta-feira.\nCriada por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, a trama se passa no sertão das décadas de 1920 e 1930 e apresenta uma releitura do cangaço, inspirada livremente nas trajetórias de Lampião, Maria Bonita e de outros casais que marcaram o período.\nBaseada em fatos reais, ainda que com contornos romantizados, a trama reconstrói batalhas e uma história de amor marcada por escolhas difíceis no sertão. No centro está Maria Rosa, a Rosa (Isadora Cruz), cuja relação com Josué (Thomaz Aquino) é narrada sob uma perspectiva íntima, sensível e poética - a da própria protagonista.