A TV Globo definiu que Rainha da Sucata, clássica novela de 1990, substituirá a reprise de A Viagem (1994) no Vale a Pena Ver de Novo a partir do próximo dia 3 de novembro. Escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, a história retorna à emissora 35 anos depois de sua exibição original.\nAmbientada em São Paulo, a trama acompanha a história de Maria do Carmo, uma mulher de origem humilde que se torna rica ao administrar um ferro-velho e outros negócios. A novela se destacou por combinar comédia, romance e críticas sociais, retratando a ascensão econômica e as diferenças de classe na sociedade brasileira da época.\nA protagonista, Maria do Carmo, foi interpretada por Regina Duarte. A personagem é determinada, ambiciosa e enfrenta desafios tanto na vida pessoal quanto profissional. Sua trajetória mostra a adaptação a um novo estilo de vida e a maneira como lida com os preconceitos da elite.