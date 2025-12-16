O universo de Pandora volta às telas com Avatar: Fogo e Cinzas, novo capítulo da ambiciosa saga criada por James Cameron. O filme, que ganha pré-estreia nesta quarta-feira (17) nos cinemas de Goiânia e Aparecida, aprofunda ainda mais o conflito entre os seres, mas agora sob uma perspectiva inédita: a de um grupo marcado pela violência, pela dor e pela relação destrutiva com o próprio planeta. A proposta é mostrar que Pandora não é um mundo homogêneo e que nem todos os Na’vi compartilham dos mesmos valores.\nDando continuidade direta aos acontecimentos de O Caminho da Água (2022), a trama acompanha Jake Sully e sua família enquanto enfrentam novas ameaças humanas e, ao mesmo tempo, entram em choque com um clã Na’vi associado ao elemento fogo. Conhecidos como o “Povo das Cinzas”, esses personagens vivem em regiões vulcânicas e têm uma relação mais agressiva com o território, criando um contraste radical com os povos da floresta e da água apresentados anteriormente.