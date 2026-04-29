O encontro entre lembrança, arte e deslocamento guia Mambembe, novo longa-metragem do cineasta goiano Fabio Meira. O filme ganha uma pré-estreia nesta quinta-feira (30), às 20h30, no Cine Ritz, no Centro, com a presença do diretor. Em uma produção que atravessa 15 anos de construção, o realizador propõe uma narrativa híbrida, que mistura documentário e ficção para investigar o tempo, os afetos e a persistência da arte circense no Brasil.\nA exibição na cidade natal do diretor carrega um sentido especial. É ali que a trajetória de Fabio começou e onde também se encerram muitos dos caminhos revisitados pelo filme. A sessão, que antecede o lançamento nacional no dia 14 de maio, aproxima o público de uma obra que nasce de experiências pessoais, mas se amplia em reflexões universais.\n“Mambembe teve um caminho misterioso, tortuoso e, ao mesmo tempo, apaixonante. O filme foi se transformando ao longo do tempo. No final, ninguém sabe ao certo o que é realidade e o que é encenado”, afirma o diretor, ao comentar o processo de criação que atravessou diferentes fases de sua vida e carreira.