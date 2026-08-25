"Homem-Aranha: Um Novo Dia" se tornou o filme live-action de maior bilheteria da história no Brasil. A produção ultrapassou a marca de "Vingadores: Ultimato", de 2019, que havia arrecadado mais de R$ 338 milhões no país.\nO novo filme de "Homem-Aranha" já soma mais de R$ 344 milhões em bilheteria e foi visto por mais de 15 milhões de espectadores no Brasil, de acordo com dados da consultoria Filme B. O longa também tem a maior bilheteria da história da Sony no país.\nA produção da Marvel já havia se tornado a segunda maior estreia da história do Brasil, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato". Mundialmente, o filme também segue entre as dez maiores bilheterias do cinema, com US$ 2,22 bilhões acumulados, ou aproximadamente R$ 11,41 bilhões.\nEstreia do filme do Homem-Aranha causa fila gigante no único cinema de Caldas Novas, e moradora fica impressionada