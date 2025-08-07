A farmacêutica Eli Lilly divulgou nesta quinta-feira (7) os principais resultados do novo medicamento oral para o tratamento de obesidade ou sobrepeso. A orforgliprona é também um agonista do receptor de GLP-1, pertencendo à mesma classe de medicamentos que a tirzepatida (Mounjaro) e a semaglutida (Ozempic e Wegovy), que regulam o açúcar no sangue e promovem saciedade, resultando em perda de peso.\nO estudo, ATTAIN-1, de fase 3, testou o uso da orforgliprona em mais de 3.000 adultos com obesidade ou sobrepeso e pelo menos uma outra condição de saúde, mas que não tinham diabetes. Os participantes também seguiram uma alimentação saudável e praticavam atividade física.\nO endocrinologista João Salles, do departamento de doenças associadas da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica) e presidente eleito da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes), explica que a orforgliprona "representa uma nova geração de medicamentos para o tratamento da obesidade, com uma proposta inovadora em relação aos tradicionais moduladores de GLP-1".