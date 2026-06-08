Explosões, deslocamentos forçados e histórias de sobrevivência. Ao longo de uma década cobrindo conflitos no Oriente Médio, o fotógrafo, jornalista e documentarista Gabriel Chaim transformou momentos extremos em registros que desafiam o olhar. Boa parte desse acervo integra a exposição 10 Anos de Guerra Sem Fim, que abre nesta quarta-feira (10), a partir das 9 horas, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A mostra fica aberta para visitação até 25 de agosto e a curadoria é do jornalista e fotógrafo Fernando Costa Netto. Parte das imagens exibidas também integrou projetos culturais internacionais, incluindo apresentações da banda U2. A exposição é realizada pela Noca Lab Produtora Cultural, com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. A entrada é gratuita.