Cantora Lauana Prado (Reprodução / Instagram Lauana Prado)\nApós o avião que transportava a cantora Lauana Prado e sua equipe realizar um pouso de emergência, nesta segunda-feira (18), em Goiânia, a artista revelou que sentiu um grande susto e acrescentou: “Nunca passei por algo parecido”. Ao POPULAR, a assessoria informou que o pouso ocorreu devido à abertura acidental da porta da aeronave.\nFoi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior", disse Lauana, por meio da assessoria.\nConforme a assessoria da sertaneja, o avião que transportava a cantora e sua equipe decolou por volta de 9h30 de Anápolis, à 55 km de Goiânia, sentido Sorocaba, em São Paulo. Cerca de vinte minutos após a decolagem precisou fazer um pouso de emergência na capital.