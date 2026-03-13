Se Hollywood gosta de boas narrativas, poucas são tão saborosas quanto a que envolve o Brasil na corrida do Oscar 2026. O cinema brasileiro volta de novo ao centro da conversa com O Agente Secreto, thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. Cercado por elogios internacionais e por uma campanha de visibilidade na temporada de premiações, o filme transformou a participação brasileira em um dos enredos mais comentados desta edição. A cerimônia acontece neste domingo (15), em Los Angeles.\nO entusiasmo não surge do nada. A candidatura de O Agente Secreto é vista por muitos como continuidade de um momento histórico para o País, iniciado quando Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles, abriu caminho recente para o reconhecimento internacional ao conquistar o Oscar. A presença do atual filme de Mendonça Filho na principal categoria da premiação reforça a ideia de uma fase de projeção global.