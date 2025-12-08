O filme O Agente Secreto segue ganhando força na temporada de premiações de Hollywood e se coloca como um dos favoritos após conquistar nesta segunda-feira (8) três indicações ao Globo de Ouro, um dos principais termômetros para o Oscar 2026. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa vai disputar nas categorias de Melhor Filme de Drama, Melhor Ator e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A cerimônia de premiação será realizada no dia 11 de janeiro no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, nos EUA.\nEsta é a primeira vez que uma produção nacional disputará na principal categoria. O longa concorre com Frankenstein, Hamnet, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental e Pecadores. Já de filme em língua não inglesa disputa com Sirat, Valor Sentimental, Foi Apenas um Acidente, Sem Outra Chance e A Voz de Hind Rajab. Wagner Moura disputa com Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Jeremy Allen White (Springsteen), Michael B. Jordan (Pecadores), Dwayne Johnson (Smashing Machine) e Oscar Isaac (Frankenstein).