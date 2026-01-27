Os organizadores do Bafta, mais importante premiação de cinema do Reino Unido, anunciaram nesta terça-feira (27) os indicados de sua 79ª edição. O Agente Secreto arrematou duas indicações, em Melhor Filme em Língua Estrangeira e em Roteiro Original, esta entregue para Kleber Mendonça Filho, escritor e diretor do longa.Os brasileiros Petra Costa e Adolpho Veloso também foram indicados. A diretora de Apocalipse nos Trópicos teve seu filme nomeado a Melhor Documentário, e Veloso aparece em Melhor Fotografia com Sonhos de Trem. Ele disputa com Frankenstein, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores.O Agente Secreto compete em roteiro com Marty Supreme, Valor Sentimental, I Swear e Pecadores. Na lista de filme em língua estrangeira, disputa com o francês Foi Apenas um Acidente, o norueguês Valor Sentimental, o espanhol Sirât e o tunisiano A Voz de Hind Rajab.O filme de Kleber Mendonça Filho ficou de fora da seleção de direção de elenco. Embora ele não estivesse cotado, esta foi uma categoria em que O Agente Secreto ganhou indicação no Oscar - premiação em que o título nacional fez história com quatro nomeações, uma para Wagner Moura em Melhor Ator. Moura também não foi pré-selecionado para o Bafta.Ambientado nos anos 1970, o filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário que retorna à cidade natal e é acolhido em uma casa de refugiados, tentando recomeçar a vida enquanto se mantém escondido do próprio passado. A aparente tranquilidade, no entanto, é interrompida quando antigos inimigos voltam a persegui-lo, revelando sua verdadeira identidade: Armando. A caçada se desenrola como um jogo de gato e rato, no qual lendas locais, como da perna cabeluda, paranoia e o medo imposto pela ditadura se misturam, criando uma atmosfera constante de tensão.Na categoria principal, de Melhor Filme, a premiação britânica indicou os filmes Pecadores, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental e Marty Supreme. Uma Batalha Após a Outra, aliás, é o recordista de indicações, com 14 no total. Pecadores, que se tornou o filme com maior número de nomeações ao Oscar na história, conseguiu 13 no Bafta.No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado ao Bafta, mas acabou derrotado pelo francês Emilia Pérez. O prêmio acontece no dia 22 de fevereiro e será transmitido pela TNT e pelo HBO Max. APCAA Associação Paulista de Críticos da Arte (APCA) elegeu nesta segunda-feira (26) os vencedores de 2025 em categorias como arquitetura, artes visuais, música, dança, literatura, cinema, teatro e televisão. Um dos destaques é O Agente Secreto, que levou a melhor na categoria de Melhor Filme. Wagner Moura, o protagonista, venceu como Melhor Ator, e a coadjuvante Tânia Maria foi reconhecida com o prêmio especial do júri.Ainda em cinema, a vitória em direção ficou com o goiano Erico Rassi, por Oeste Outra Vez, e roteiro foi para Rafaela Camelo, de A Natureza das Coisas Invisíveis. Na área da literatura foram premiados os livros Corsária, Os Anos de Vidro e Noite Devorada. Música reconheceu os artistas Ney Matogrosso, Luedji Luna e Gaby Amarantos. A entrega dos troféus deve acontecer em maio, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.