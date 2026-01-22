O Brasil entrou com força na disputa do Oscar 2026. O Agente Secreto foi indicado simultaneamente a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, enquanto Wagner Moura recebeu indicação a Melhor Ator por sua atuação no longa. Em outra frente, o país também aparece entre os destaques técnicos: Adolpho Veloso concorre a Melhor Fotografia por Sonhos de Trem.\nA lista foi anunciada nesta quinta-feira, (22) pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, marcando o início da etapa decisiva da 98ª edição do prêmio e confirmando um momento histórico para o cinema brasileiro.\nConfira onde assistir o filme 'O Agente Secreto' em Goiânia e Aparecida\nApós a vitória no Globo de Ouro, especialistas analisam as chances de 'O Agente Secreto' no Oscar\n'O Agente Secreto' vence o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira