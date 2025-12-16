O Brasil largou bem na corrida pelo Oscar 2026. O País aparece na disputa por uma vaga em cinco categorias do Oscar, de acordo com a lista de pré-selecionados divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta terça-feira (16).O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está entre os finalistas que disputam uma das indicações ao Oscar de melhor filme internacional e de direção de elenco - categoria nova na premiação americana, dedicada a celebrar os profissionais responsáveis por selecionar os atores e atrizes dos filmes.O principal concorrente do filme brasileiro é Foi Apenas um Acidente, do iraniano Jafar Panahi, favorito na disputa pela estatueta de filme estrangeiro.Já Apocalipse nos Trópicos, longa de Petra Costa sobre a influência de evangélicos na política brasileira, foi selecionado para disputar uma indicação na corrida de melhor documentário ao lado de Yanuni, de Richard Ladkani, sobre a líder indígena brasileira Juma Xipaia, que resiste contra desmatamento e garimpo ilegal na Amazônia.Sonhos de Trem, de Clint Bentley, tenta uma vaga de melhor fotografia. Apesar de o filme ser americano, o brasileiro Adolpho Veloso assina a direção de fotografia do longa.Amarela, de André Hayato Saito, está entre os finalistas que disputam uma vaga na corrida pela estatueta de curta-metragem.