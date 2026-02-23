O longa norueguês Valor Sentimental é hoje o grande adversário de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar. A vitória no Bafta, principal prêmio britânico, não apenas fortalece a campanha do filme dirigido por Joachim Trier, como também equilibra a corrida pela estatueta, que até então parecia inclinar-se a favor do título comandado por Kleber Mendonça Filho, após o triunfo no Globo de Ouro. A votação final dos membros da Academia começa quinta-feira (26) e segue até 5 de março, enquanto a cerimônia de entrega acontece em 15 de março.Apesar de também concorrerem o franco-iraniano Foi Apenas um Acidente, o tunisiano A Voz de Hind Rajab e o espanhol Sirât, a disputa pela estatueta se concentra entre O Agente Secreto e Valor Sentimental. O principal indicativo dessa polarização é o fato de que ambas as produções também garantiram espaço na categoria principal, de Melhor Filme, feito que as coloca oficialmente entre as dez obras mais votadas do ano pelos mais de 10 mil membros da Academia. Na prática, isso reduz o fôlego dos demais concorrentes e transforma a corrida em um duelo direto entre Brasil e Noruega.Ganhar o Globo de Ouro, como foi o caso de O Agente Secreto, não garante o favoritismo ao Oscar, já que os votantes são distintos, mas coloca o filme no centro do radar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o que amplia sua visibilidade na fase decisiva da campanha. O mesmo raciocínio se aplica a Valor Sentimental, impulsionado pela vitória no Bafta. Embora nenhum desses prêmios seja determinante por si só, ambos funcionam como importantes termômetros da temporada e ajudam a consolidar a percepção de força junto à indústria hollywoodiana.O Agente Secreto passou pelo mesmo problema de Ainda Estou Aqui no Bafta em 2025 - que perdeu para Emilia Pérez. O longa brasileiro estreou no Reino Unido apenas na última sexta-feira (20), quando as votações finais já haviam sido encerradas, no dia 17, o que naturalmente limita o alcance junto aos eleitores britânicos e reduz o impacto de uma possível mobilização de última hora. Por outro lado, Valor Sentimental chegou aos cinemas britânicos em 26 de dezembro, cumprindo uma janela estratégica importante para a temporada. A briga entre eles promete ser acirrada nesta reta final.O Oscar será o tira-teima entre os dois filmes. No Globo de Ouro, O Agente Secreto venceu Valor Sentimental na categoria de Melhor filme em língua não-inglesa. Já no Bafta, o brasileiro foi superado. No Oscar, o norueguês foi indicado a nove categorias, frente a quatro do título de Kleber Mendonça Filho (Filme, Internacional, Escalação de Elenco e Ator, para Wagner Moura), o que indica uma boa vontade de Hollywood. Por outro lado, o brasileiro vem com uma carreira bem-sucedida nas premiações, tendo vencido o Critics Choice e o Independent Spirits Awards.O Agente Secreto estreou mundialmente em maio de 2025 e chegou aos cinemas brasileiros no início de novembro e segue em cartaz nas salas de Goiânia e Aparecida. Na carreira, são mais de 50 prêmios e diversos elogios da mídia especializada internacional. Na trama, no Brasil de 1977, Armando (Wagner Moura) se junta a um grupo de refugiados no Recife após ser ameaçado de morte por um empresário ligado ao governo. Com outra identidade (Marcelo), ele busca respostas do seu passado e luta para sobreviver.Já Valor Sentimental estreou mundialmente no Festival de Cannes, em 2025, onde foi ovacionado pelo público. No evento, também conquistou o Grand Prix, o segundo maior prêmio da mostra - O Agente Secreto levou de Diretor e Ator. A narrativa acompanha o retorno de Gustav Borg (Stellan Skarsgård), um cineasta renomado, à sua cidade natal após a morte da mãe, e seu encontro com as duas filhas com quem tinha uma relação distante. A trama retrata o impacto da ausência paterna, as feridas familiares que se abrem após uma perda significativa e os caminhos para a reconciliação. O longa está em exibição nos cinemas de Goiânia.