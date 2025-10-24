Desde sua estreia arrebatadora no Festival de Cannes, O Agente Secreto, novo longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, tem sido o assunto da vez no circuito internacional. O filme, protagonizado por Wagner Moura, transformou o Recife (PE) dos anos 1970 num palco de espionagem, paranoia e poder. O filme ganha pré-estreia em cinemas de Goiânia neste sábado (25). Ambientado em plena ditadura militar, a produção acompanha Marcelo, um técnico em eletrônicos que tenta se esconder durante o Carnaval e acaba mergulhando num labirinto de vigilância e segredos.\nO sucesso foi imediato. Em Cannes, o longa saiu como o mais premiado da edição de 2025, conquistando os troféus de Melhor Diretor, Melhor Ator e o Prêmio da Crítica. O feito colocou Mendonça Filho, já reverenciado por Bacurau (2019) e Aquarius (2016), de volta ao centro das atenções, consolidando seu nome entre os diretores mais respeitados da atualidade.