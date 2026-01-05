"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de melhor filme estrangeiro do Critics Choice Award. A cerimônia, que acontece em Los Angeles, na noite deste domingo (4), marca o início da temporada de premiações de cinema e televisão.\nO prêmio foi entregue no tapete vermelho, antes mesmo de a cerimônia principal começar. O diretor pernambucano estava dando entrevistas à TV americana, respondendo perguntas sobre a torcida dos brasileiros pelo filme e sobre a parceria com o protagonista do longa, Wagner Moura.\n"Escrevi o filme para desenvolver com ele. Tudo deu certo. Filmamos no ano passado, nos divertimos muito. Tivemos um elenco enorme. Ele foi muito importante para fazer todos ali conseguirem se sentir à vontade e fazer parte do filme."\nKleber Mendonça Filho foi então interrompido e recebeu a notícia da vitória na premiação. "Parabéns porque o Critics Choice Awards de melhor filme internacional vai para vocês!", disse a repórter. "Você sabia?", ela depois perguntou. "Não fazia ideia", respondeu o diretor.