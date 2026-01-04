A partir desta segunda-feira (5), o público poderá revisitar Taperoá com a exibição de O Auto da Compadecida 2 na TV Globo. A produção chega à TV aberta em formato de série, dividida em quatro episódios que prometem divertir, emocionar e surpreender, trazendo conteúdo inédito e aprofundando ainda mais as aventuras de seus icônicos personagens.Vinte anos após a primeira história, a trama acompanha Chicó (Selton Mello) em sua pacata rotina na cidade mítica do sertão nordestino, vivendo da venda de santinhos e narrando a ressurreição do amigo João Grilo (Matheus Nachtergaele) – até que ele reaparece cheio de planos mirabolantes para agitar Taperoá. A amizade entre os dois continua sendo o fio condutor da narrativa, idealizada por Guel Arraes em 2019 com o objetivo de apresentar personagens com ambições e dilemas que dialogam com os dias atuais. Como resultado, o enredo aborda novos conflitos e temas contemporâneos, como a busca pela fama e a adoração às celebridades. Em meio a disputas políticas, fake news e a busca por fama, a dupla se vê novamente em apuros, tendo de recorrer à Compadecida para se safar das situações complicadas. Uma novidade é que a Compadecida, papel consagrado por Fernanda Montenegro no primeiro filme, é interpretada por Taís Araújo, marcando a primeira vez que a personagem é representada por uma atriz negra. “Interpretar o João Grilo é um presente e uma honra. Ele é provavelmente o meu melhor trabalho, me trouxe muitas alegrias e me transformou no palhaço que todo ator sonha em ser. No primeiro filme, além do meu corpo 25 anos mais jovem, eu tinha muita esperança e energia - acho que o Grilo também mudou, ele continua esperto, sagaz e sapeca, mas está mais sofrido com os anos. Depois de mais de 20 anos, ele, que era um símbolo de esperança, também se tornou um símbolo de resistência”, disse Matheus Nachtergaele, ao POPULAR.Além dos protagonistas, o elenco reúne nomes consagrados, com novidades que enriquecem a continuação da história. Taís Araujo assume o papel da Compadecida, antes interpretado por Fernanda Montenegro, enquanto Humberto Martins vive o Coronel Ernani, um fazendeiro influente com aspirações políticas. Eduardo Sterblitch interpreta Arlindo, dono da única rádio da cidade, e Enrique Diaz retorna como Joaquim Brejeiro. Entre os novos personagens, destacam-se Clarabela (Fabiula Nascimento), filha do Coronel, e Antônio do Amor (Luis Miranda), um carioca cheio de malandragem que chega para movimentar a cidade. A série também traz cenas inéditas nos episódios finais, que exploram o período em que João Grilo esteve no Rio de Janeiro, incluindo personagens exclusivos da versão televisiva, como Omar (Juliano Cazarré) e Iracema (Luellem de Castro). A produção preserva a essência da comicidade crítica de Ariano Suassuna, ao mesmo tempo em que dialoga com questões atuais, ambientada em um Nordeste mítico e estilizado. Produzida pela Conspiração e H2O Produções, O Auto da Compadecida 2 é uma obra dirigida por Flávia Lacerda e Guel Arraes, e escrita por Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e Jorge Furtado. Com quatro episódios, a série vai ao ar na TV Globo a partir do dia 5 de janeiro, de segunda a quinta, logo após Três Graças.